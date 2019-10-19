Амстердам, 19 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Базовая государственная пенсия в Голландии в ближайшие полгода вырастет на 2,4%. Об этом сообщили аналитики банка АБН АМРО. Такой рост вызван рядом обстоятельств, в т.ч. ростом зарплат по коллективным договорам, благоприятные изменения в налоговой системе и индексирование потребительских цен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Эти три фактора влияют на высоту базовой пенсии. По мнению банковских аналитиков, в настоящий момент все три фактора складываются удачно для получателей базовой пенсии.

Размер базовой пенсии определяется каждые полгода. Рост зарплат по коллективным договорам привёл к росту пенсии на 1,3%. Ещё 1% роста пенсий — результат новой налоговой схемы на 2020 г. Наконец, индексация потребительских цен не только выросла, но в большей степени учитывается при росте пенсии, чем прежде. В целом за 2019 и 2020 гг. АБН ожидает рост пенсии в 8,3%, что стало бы самым большим ростом с 1998 г.