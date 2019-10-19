Брюссель, 19 октября, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Видео, на котором украинский истребитель Су-27 сдул людей во время разворота на авиашоу, появилось на YouTube.

(сс) wallycacsabre Су-27 ВВС Украины

Инцидент произошёл на Sanicole Airshow в Бельгии в минувшем месяце. Видеозапись же появилась в интернете 14 октября.

Напомним, на вооружении Украины, по состоянию на 2018 год, стояло порядка 33 Су-27 — советскихмногоцелевых всепогодных сверхзвуковых тяжёлых истребителейчетвёртого поколения.