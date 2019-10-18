Вашингтон, 19 октября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри отказался предоставлять документы трем комитетам палаты представителей Конгресса США по связям с Украиной, сообщает агентство Reuters.

Gage Skidmore Рик Перри

Сообщается, что ранее три комитета палаты представителей запросили у Перри документы по связям с Украиной в рамках расследования по процедуре импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Документы требовали предоставить к 10 октября, однако министр энергетики отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минэнерго США Рик Перри уведомил администрацию президента Дональда Трампа о намерении уйти в отставку. Информацию об отставке позднее подтвердил сам Трамп, однако он подчеркнул, что Перри останется на своем посту до конца декабря 2019 года.