Барселона, Испания, 18 октября, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Более 525 тыс. человек приняли участие в массовых манифестациях в Каталонии в день всеобщей забастовки 18 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Rob Shenk Протесты в барселоне

Акции протеста проводятся в поддержку осужденных каталонских политиков, которых испанский суд приговорил к реальным тюремным срокам за то, что они были причастны к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

В Барселоне основные улицы города были перекрыты для транспорта. У здания управления Национальной полиции произошли столкновения протестующих с полицией. Задержаны как минимум 10 человек.

Пострадали около 35 человек, 25 из них — в Барселоне.