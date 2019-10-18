Брюссель, 18 октября, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар призвал парламент Великобритании поддержать соглашение по Brexit, заключенное между Лондоном и Брюсселем, 18 октября передает агентство Associated Press.

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Вардакар отметил, что в случае провала сделки в британском парламенте для продления сроков Brexit придется заручиться поддержкой всех 27 стран блока, что практически невозможно.

«Я не думаю, что депутаты, голосующие завтра, должны исходить из предположения, что все единодушно примут продление» , — отметил Вардакар в разговоре с журналистами на саммите ЕС в Брюсселе.

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