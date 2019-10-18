Усть-Луга, Ленинградская область, 18 октября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. В Ленинградской области сегодня, 18 октября, состоялся торжественный запуск автоматизированной подстанции 110 кВ «Куземкино» для газопровода «Северный поток — 2». Подстанция находится в деревне Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области.

Правительство Ленинградской области Запуск автоматизированной подстанции 110 кВ «Куземкино»

На церемонии запуска генеральный директор публичного акционерного общества «Россети» Павел Ливинский заявил, что на строительство подстанции ушло менее года. Данный объект полностью автоматизирован, и им можно дистанционно управлять.

«Нам приятно осознавать, что те планы, которые мы ставим, реализовываются в срок. Подстанция полностью «общается» с центром управления сетями на цифровом языке. Можно дистанционно управлять всеми режимами работы подстанции», — сказал Ливинский.

Подстанция создана полностью из российских комплектующих. Стоила она около 350 млн рублей.

Мощность подстанции будет использоваться не только для работы газопровода, но для снабжения будущих социальных объектов Усть-Лужского сельского поселения.