Брюссель, 18 октября, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Для обсуждения на встрече с президентом Турции Эрдоганом есть ещё целый комплекс вопросов, помимо военной операции Анкары в Сирии, заявила 18 октября канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

По её словам, Германия не желает смешивать вопросы взаимодействия с Турцией в вопросе беженцев с дискуссиями на тему турецкой военной операции в Сирии.

Таким образом Ангела Меркель ответила на вопрос журналистов об отношении к угрозам Эрдогана пустить миллионы беженцев в Европу.

Кроме того, канцлер Германии заявила, что обеспокоенность Турции на тему безопасности понятна, но военная операция вызывает новые страдания местного населения.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с Ангелой Меркель и Борисом Джонсоном хочет встретиться с Эрдоганом в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, начало военной операции Турции в Сирии вызвало резкое осуждение стран Евросоюза и введение эмбарго на поставки Анкаре военной продукции.