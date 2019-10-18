Симферополь, 18 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Крыма намерен заключить с Татарией соглашение о поставке топлива на полуостров. Об этом 18 октября во время выездного заседания круглого стола комитета Госдумы по энергетике сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Мы с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым договорились о том, что будем формировать стратегическое партнерство с Республикой Татарстан в части поставки нефтепродуктов на территорию Республики Крым. Убедились, что топливо в Татарстане на 10−15% дешевле по разным позициям, чем на территории полуострова», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, Крым и Севастополь попали в десятку регионов с самыми высокими ценами на бензин — более 45 рублей за литр АИ-92.

Об этом: Крым и Севастополь — в лидерах по ценам бензина