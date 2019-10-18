Минск, 18 октября, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Выступая сегодня, 18 октября, в Академии управления при президенте Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что не стал бы президентом без опыта работы в парламенте. Каксообщает пресс-служба президента Белоруссии, он также заявил, что в парламенте должны «профессионально разные быть люди и по возрастам».

President.gov.by Александр Лукашенко

Комментируя выдвижение кандидатами в депутаты нижней палаты Нацсобрания Белоруссии пяти членов созданного в поддержку Лукашенко «Белорусского республиканского союза молодёжи» (финансируется из госбюджета), белорусский лидер назвал их «комсомольцами» и отметил, что отсутствие у них знаний и опыта — не проблема, так как «они знают то, чего мы не знаем, то, что знает молодежь».

«Парламент — это очень серьёзная школа будущих управленцев. Если бы я не прошёл в парламент, я бы никогда не был президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни», — сообщил аудитории бессменный руководитель постсоветской республики.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что президентами не становятся, а рождаются и он один из таких избранных.

«Просто у нас нет гвалта в парламенте. Я через это прошел в своем парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт — потому что это немедленно в течение года переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло», — поведал он.

Политические партии, по мнению Лукашенко, в будущем будут играть более значимую роль в парламентской жизни. Судя по контексту его выступления, 15 зарегистрированных минюстом Белоруссии партий на эту роль не годятся.

«Мы к этому еще придём, но придём красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения,— сказал Лукашенко. — Но принимаю другие варианты, изучаю их. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос».