Флоренция, Италия, 18 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Решение о снижении пенсионного возраста было несправедливым и должно быть пересмотрено, заявил в пятницу, 18 октября, экс-премьер Италии, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци, передает Il Fatto Quotidiano.

Итальянские старики

Утвержденное предыдущим правительством по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини снижение пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа) обходится государству в 10 млрд евро в год, и все эти деньги получают пожилые граждане, отметил Ренци.

Он предлагает перенаправить эти ресурсы на поддержку других категорий населения, прежде всего молодежи и семей.

Новое правительство Италии официально не подтверждает намерения вновь повысить пенсионный возраст, однако представители всех входящих в коалицию партий, в том числе и партии Ренци, регулярно заявляют о необходимости пересмотра реформы.