Вашингтон, 19 октября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Симулятор баскетбола NBA 2K20 стал самой продаваемой игрой года в США. Об этом 18 октября сообщает сайт gamesindustry.biz.

Цитата из видео YouTube-канала NBA 2K Симулятор баскетбола NBA 2K20

Точные суммы не сообщаются, но NBA 2K20 удалось подвинуть Mortal Kombat 11 на вторую строчку в списке «самых продаваемых игр 2019 года». При этом игра также показала лучший старт среди проектов сентября 2019 года, обойдя Borderlands 3.

Напомним, NBA 2K20 — это симулятор профессионального баскетбола, разработанный студией Visual Concepts. Релиз игры состоялся 6 сентября 2019 года.