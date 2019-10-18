Тбилиси, 18 октября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Американский дипломат Мэтью Брайза в интервью Georgian Institute for Security Policy, говоря об отношениях Грузии и НАТО, заявил, на Бухарестском саммите 2008 года президент США Джордж Буш твердо поддерживал предоставление Грузии Плана действий по членству в НАТО, однако этот вопрос заблокировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом 18 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Markus Schreiber Ангела Меркель

Брайз отметил, что Германия и в будущем может противодействовать Грузии во вступлении в Альянс. По информации дипломата, Берлин стремится не допустить ухудшений с Россией, поэтому не готов поддержать Грузию.

«Германия среди стран-членов НАТО всегда более всего пыталась избежать конфронтации с Россией, что и понятно, исходя из драматической истории этой страны. Президент ФРГ Штайнмайер, будучи министром иностранных дел, старался, чтобы не проводилась та политика, которая могла привести к противостоянию с Россией»

Посол также рассказал, что весной 2008 года в Вашингтоне был разработан план, согласно которому Грузии смогла бы «избежать ловушки, которую пытался поставить президент России Владимир Путин». По заявлению Брайза, западня Путина оставляла Саакашвили два выхода: безоговорочно согласится с тем, что Россия будет контролировать Абхазию и «Южную Осетию», или же вступить в вооруженный конфликт. И здесь Германия снова разрушила все «мирные планы» Штатов

«Мы разработали целый ряд мер, которые, в частности, предполагали нахождение в Кодорском ущелье полиции ЕС, однако, в итоге, представители Германии, которые руководили «Группой дружбы с Грузией», изъяли все противодействующие России пункты»