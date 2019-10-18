Санкт-Петербург, 18 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Петербурге антимонопольщики подтвердили наличие «снежного картеля», не допускающего конкурентов до уборки городских улиц зимой, передает корреспондент ИА REGNUM. Решение УФАС 18 октября огласил заместитель председателя управления Вячеслав Тукаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника в Петербурге

Предписания выданы шести предприятиям и координирующему их комитету по благоустройству городской администрации. Кроме того, УФАС передаст решение по делу о «снежном картеле» в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

УФАС полагает, что комитет по благоустройству, как заказчик торгов, и предприятия СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс» нарушили несколько пунктов закона о защите конкуренции.

В ходе расследования антимонопольщики изучили 39 торгов с 2016 по 2019 годы на общую сумму более 24 млрд рублей. Напомним, на днях глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский ушел в отставку — в Смольном заявили, что добровольно.

В частности, комиссия нашла нарушения статьи 11, которая запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые могут привести к поддержанию цен на торгах и разделу рынка по территориальному признаку.

По мнению УФАС, предприятия фактически имитировали конкурентную борьбу на аукционах и разделили между собой территорию города по районам.

Например, снижение начальной максимальной цены контрактов составляло не более одного процента. Кроме того, первые части заявок на участие в аукционах предприятиям готовили одни и те же лица — там даже есть одинаковые ошибки и опечатки. На протяжении нескольких лет одни и те же предприятия участвовали в торгах на обслуживание одних и тех же районов города.

Антимонопольщики признали нарушение статьи 16, которая запрещает согласованные действия между предприятиями и органами власти, если это ограничивает конкуренцию. А работу перечисленных юрлиц полностью координирует комитет по благоустройству.

На заседании УФАС от комитета присутствовал заместитель главы Кирилл Пащенко. Антимонопольщики заявляют, что его ведомство нарушило статью 17 закона о защите конкуренции, которая запрещает включать в состав лотов технологически и функционально не связанные между собой работы и услуги, так как это мешает сторонним компаниям принимать участие в тендере.

Тем не менее, в аукционы комитет включал одновременно, например, содержание дорог, оценку технического их состояния, вывоз снега и уборку.

«Это привело к укрупнению торгов и устранению конкуренции на них», — полагают в УФАС.

При этом значительную часть работ эти предприятия, абсолютное большинство которых фактически управляется из Смольного, все равно отправляли субподрядчикам. Тукаев подчеркнул, что это свидетельствует о конкурентном рынке, так как субподрядчики и сами могли бы выйти на торги без «посредников», но картель этому препятствует.

При таких обстоятельствах антимонопольный орган усматривает в действиях предприятий признаки состава преступления, предусмотренные ст.178 УК РФ. Заметим, это может повлечь штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за 1−2 года, либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы до 3 лет.