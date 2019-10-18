Цюрих, Швейцария, 18 октября, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В цюрихском Кунстхаусе открылась выставка «Метаморфозы», посвященная скульптуре Анри Матисса. Об этом сообщает издание The Art Newspaper Russia.

Анри Матисс

Анри Матисс был новатором не только в живописи, но и в скульптуре. «Лепить я люблю не меньше, чем рисовать», — не раз признавался художник. «Каждая вещь имеет свои физические свойства. Пример — квадрат, треугольник. Только нечеткая форма ничего не выражает», — считал Матисс и шел по этому пути до конца, от натурализма ко все большей экспрессии, как в серии знаменитых бронзовых рельефов «Женская фигура со спины».

В экспозиции — 70 работ, по которым видно, как стилистически мастер эволюционировал, начиная с «Раба» (1903), первой фигуры, отлитой им в бронзе и напоминающей роденовского «Идущего человека».

Выставка продлится до 8 декабря 2019 года.