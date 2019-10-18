Новосибирск, 18 октября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Новосибирске на улице Хилокской сегодня днём, 18 октября, загорелись два частных дома. Как пишут местные СМИ, в одном из них произошёл взрыв газового баллона.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области В Новосибирске загорелись частные дома

Как уточнили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, пожару присвоен повышенный номер сложности.

«Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.

На месте создан штаб пожаротушения. Пожарные вынесли из помещений четыре газовых баллона, чтобы предотвратить их возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.

На месте работают 70 человек и 22 единицы пожарной техники.