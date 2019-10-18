В Новосибирске загорелись два частных дома с газовыми баллонами внутри
Новосибирск, 18 октября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. В Новосибирске на улице Хилокской сегодня днём, 18 октября, загорелись два частных дома. Как пишут местные СМИ, в одном из них произошёл взрыв газового баллона.
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
В Новосибирске загорелись частные дома
Как уточнили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, пожару присвоен повышенный номер сложности.
«Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.
На месте создан штаб пожаротушения. Пожарные вынесли из помещений четыре газовых баллона, чтобы предотвратить их возможный взрыв и дальнейшее распространение огня.
На месте работают 70 человек и 22 единицы пожарной техники.