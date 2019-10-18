Эрбиль, Ирак, 18 октября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Руководство «Благотворительного фонда Барзани» объявило кампанию по сбору денег на помощь пострадавшим от турецкой агрессии на севере Сирии, об этом 18 октября сообщает BasNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Глава фонда Рава Хаджи призвал жителей Иракского Курдистана поддержать акцию и сделать пожертвования в пользу тех, кто продолжает страдать. Кампания продлится две недели.

Как передавало ИА REGNUM, военная операция Турции против сирийских курдов началась 9 октября. Цель Анкары — создание буферной зоны у своей границы с целью обеспечения национальной безопасности.

Позже Турция согласилась приостановить наступление на северо-востоке Сирии и окончательно прекратить его, если курдские войска будут выведены в течение пяти дней.