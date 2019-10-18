Джонсон уверен, что парламент Британии одобрит сделку по Brexit
Брюссель, 18 октября, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Проект соглашения Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из состава ЕС настолько удачен, что британский парламент 19 октября должен его поддержать, сообщил журналистам глава правительства этой страны Борис Джонсон.
По окончании заседания саммита Европейского союза в Брюсселе 17 октября Джонсон сказал, что, поддержав достигнутое соглашение, британские депутаты смогут выразить мнение всего народа.
Напомним, крайний срок, который был отведён для выхода Британии из ЕС, 31 октября 2019 г. Британское руководство не раз заявляло, что в любом случае Соединённое Королевствов этот день покинет ЕС.
17 октября ЕС и Британия смогли согласовать условия Brexit, но неизвестно, поддержат ли этот вариант британские депутаты, до сих пор отвергавшие все редакции сделки. Джонсон назвал соглашение «очень хорошим».