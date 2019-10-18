Брюссель, 18 октября, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Проект соглашения Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из состава ЕС настолько удачен, что британский парламент 19 октября должен его поддержать, сообщил журналистам глава правительства этой страны Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

По окончании заседания саммита Европейского союза в Брюсселе 17 октября Джонсон сказал, что, поддержав достигнутое соглашение, британские депутаты смогут выразить мнение всего народа.

Джонсон «Уверен, что когда депутаты от всех партий изучат его, они найдут причины, по которым должны поддержать его и реализовать Brexit 31 октября, выполнив возложенную на них британским народом задачу».

Напомним, крайний срок, который был отведён для выхода Британии из ЕС, 31 октября 2019 г. Британское руководство не раз заявляло, что в любом случае Соединённое Королевствов этот день покинет ЕС.

17 октября ЕС и Британия смогли согласовать условия Brexit, но неизвестно, поддержат ли этот вариант британские депутаты, до сих пор отвергавшие все редакции сделки. Джонсон назвал соглашение «очень хорошим».