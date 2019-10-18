Биробиджан, 18 октября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области прокуратура установила факт неоплаты региональным правительством выполненных работ по обустройству автомобильной дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Naiv Ремонт дороги

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Как рассказали в прокуратуре ЕАО, контракт на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения Биробиджан — Унгун — Ленинское выполнен в полном объёме.

«Несмотря на то, что хозяйствующим субъектом свои обязательства выполнены в полном объёме и подписаны акты приёмки работ, оплата по контракту в установленный срок заказчиком не произведена. Задолженность перед юридическим лицом на момент проведения проверки составила свыше 68 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Прокурором ЕАО вынесено представление об устранении нарушения законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального прокурора России, присутствуя на совещании в ЕАО, предложил уволить главу Теплоозёрска.