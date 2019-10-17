Биробиджан, , 07:44 — REGNUM На совещании в Биробиджане заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв сообщил губернатору ЕАО Александру Левинталю, что у него есть все основания для увольнения главы Теплоозёрска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это мнение было озвучено в областной прокуратуре, где прошло совещание на тему состояния законности и повышения эффективности деятельности органов госвласти, контролирующих органов и прокуратуры ЕАО в жилищно-коммунальной сфере. Была отмечена недостаточная работа главы Теплоозёрска Анатолия Скоробогатова в решении вопросов, обсуждаемых на совещании.

Также главам Биробиджанского и Смидовичского районов, мэру Биробиджана и руководству службы судебных приставов заместитель генпрокурора России объявил предостережение в связи с неблагополучной обстановкой по возврату долгов за услуги ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура ЕАО оспорила законность приобретения квартир для молодых врачей, приехавших работать в регион.