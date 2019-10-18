Хабаровский край получил 573,5 млн для помощи пострадавшим от наводнения
Хабаровск, 18 октября, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Распоряжением правительства России Хабаровскому краю для реализации мер социальной поддержки граждан выделено из федерального бюджета 573,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Поддержка будет оказана гражданам, чьё жильё было повреждено или было утрачено в результате наводнения, произошедшего на Дальнем Востоке летом и осенью 2019 года.
Как сообщается на портале правовой информации, из указанной суммы 527,4 млн рублей будет потрачено на приобретение нового жилья взамен утраченного в результате паводка. Всего было утрачено 8 147,5 кв. м. жилья. Ещё 46,1 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт повреждённого жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило Приамурью 512 млн рублей для оказания социальной помощи гражданам, чьё жильё пострадало в результате паводка.