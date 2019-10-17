Санкт-Петербург, 17 октября, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Смольный ответил чиновникам Ленобласти, возмутившимся планируемой отменой целого ряда маршрутов на стыке двух регионов в рамках транспортной реформы Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

Комитет по транспорту Петербурга поспешил проинформировать, что смежные с Ленобластью межрегиональные маршруты, обслуживаемые по заказу петербургского правительства, с 16 июля 2020 года будут работать в полном объеме.

В реестре смежных маршрутов сохранят все 85 «социальных». «34 «коммерческих» маршрута также будут максимально сохранены», — обещают в комитете по транспорту Петербурга.

Тем не менее вместо быстрых маршруток по четырем направлениям гражданам предлагается пользоваться социальным транспортом с одной пересадкой. Восемь коммерческих маршрутов и вовсе закроются, но люди смогут доехать «другими видами транспорта и маршрутами Ленинградской области».

Госконтракты собираются заключить по 85 «социальным» маршрутам и девяти маршрутам по трассам закрываемых «коммерческих» маршрутов, при этом в Смольном утверждают, что из 85 «социальных» 13 дублируют закрываемые «коммерческие».

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