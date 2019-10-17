Москва, 17 октября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной во втором круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 1 час 59 минут, завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:5.

(сс) si.robi Вероника Кудерметова

Кудерметова восемь раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, шесть ошибок на подаче и четыре брейка.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками ВарваройГрачёвой и Анастасией Павлюченковой.

Отметим, что Свитолина является четвёртой ракеткой мира, а Кудерметова занимает 42-е место в мировом рейтинге.

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