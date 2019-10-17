Москва, 17 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В случае попытки федерализации Испании, королевство может распасться на несколько частей. Об этом 17 октября заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаги Каталонии

Именно поэтому власти стараются не идти на уступки сепаратистам в Каталонии.

«Правительство занимает защитное положение. Им нужно положить конец насилию. Но тут слово за правоохранительными органами», — сказал эксперт.

Топорин также отметил, что идея о независимости очень живучая. И даже если большинство жителей Каталонии её не поддерживают, но сторонников отделения от Испании в регионе достаточно много и представлены они преимущественно активной молодёжью.