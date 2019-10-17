Москва, 17 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Протокол об изменении норм Соглашения между РФ и Южной Осетии в части режима торговли нефтепродуктами Госдума ратифицировала на пленарном заседании 17 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Документ был подписан обеими странами в Цхинвале в мае 2019 года. В частности, он отменяет временное таможенное декларировании рядом товаров, которые РФ поставляет в Южную Осетию. В частности, нововведения коснутся поставок нефтепродуктов, однако правительство РФ уточняет, что нормы не коснутся поставок природного газа.

При этом протокол также устанавливает, что таможенные декларации на товары, которые фактически не были вывезены, считаются неподаными.