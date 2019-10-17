Москва, 17 октября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Законопроект о гарантиях для женщин, работающих на селе, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Борис Григорьев. Русская крестьянка. 1923

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что «ко второму чтению в законопроекте появилась отдельная статья о том, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как этот закон вступит в силу».

Проекта закона гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.

Гарантируется право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, отметил Володин.

Госдума приняла решение закрепить федеральным законом право сельских женщин на сокращенный рабочий день.

«С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда», — подчеркнул Володин.

В марте 2019 года Минтруд заявил о регуляторной гильотине.

В апреле 2019 года предложение Минтруда увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе, вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас они трудятся по 36 часов, а не 40, как другие, но при этом получают полную зарплату, отмечают в министерстве.