Архангельск, 17 октября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Архангельск может отказаться от использования термина «Ворота в Арктику», поскольку он не близок губернатору. Свое мнение на это счет глава региона выразил сегодня, открывая форум «Арктические решения — сегодня и завтра», передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

«Нам как региону надо не скатиться в местничество. Так уж повелось: кто-то ищет ворота в Арктику, кто-то — главное место добычи полезных ископаемых. Мы как регион ищем стратегические решения, которые будут развивать Арктику в целом. Принятые правила должны одинаково работать на Ямале, Чукотке и других арктических регионах. Мои коллеги часто пишут, что мы — «Ворота в Арктику», но мне больше нравится название «Начало Арктики». Если почитать исторические данные, то станет ясно, что Арктика начиналась здесь. Миссия, которую выполняет регион, требует подхода не только в том, чтобы показать, что мы регион богатый. Мы — тот регион, который несет ответственность и отвечает за миссию освоения Арктики. Федеральный университет, крупнейшие индустриальные центры, бизнес и наш опыт нужны всей стране», — заявил Орлов.

Напомним, термином «Ворота в Арктику» в продвижении региона сегодня активно пользуется правительство Мурманской области и ее губернатор. В порту столицы Заполярья даже установили конструкцию под этим названием.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Архангельске в седьмой раз начал свою работу международный форум «Арктические проекты — сегодня и завтра». Его организаторами выступают ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», правительство Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.