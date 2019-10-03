Мурманск, , 18:06 — REGNUM В Мурманском морском торговом порту появились «Врата в Арктику». Именно так решили назвать панно на пылеветрозащитном экране, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе порта.

Московские художники Александр и Елизавета Рыжкины запечатлели на панно первый атомный ледокол «Ленин», стоящий на пирсе Морского вокзала Мурманска, и новейший атомный ледокол «Лидер», который в ближайшие годы должен стать важнейшим элементом в эффективной проводке судов по Северному морскому пути, мурманские причалы, и людей, которые встречают своих близких из рейса.

Композиция содержит 414 панелей. На каждой — от 7 до 10 слоев краски более 20 цветов и оттенков. Их нанесение происходило слой за слоем в электростатическом поле с последующей фиксацией в тепловой камере.

«Место расположения панно выбрано с учетом видимости рисунка со стороны города. Мы стремились, чтобы жители и гости Мурманска могли увидеть его из разных точек. Получился своеобразный подарок городу к 103-му дню рождения от Мурманского морского торгового порта», — сказал директор по развитию Мурманского морского торгового порта Алексей Рыкованов.

Всего на пылеветрозащитном экране в порту будет выложено пять панно. Три из них уже готовы: герб Мурманска, надпись «Мурманский морской торговый порт» и панно «Врата в Арктику». Еще два панно будут созданы в процессе продолжающегося строительства пылеветрозащитных экранов.

Как сообщало ИА REGNUM, пылеветрозащитные экраны было решено установить еще несколько лет назад из-за распространяющейся по городу угольной пыли. Рост объема перевалки грузов Мурманского порта, который находится в черте города, только усугублял проблему.