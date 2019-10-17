Москва, 17 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Российская сторона прорабатывает международные договоры о социальном пенсионном обеспечении с разными странами, среди которых Южная Корея и Люксембург. Об этом в ходе пленарного заседания заявил замминстра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«В настоящее время с Азербайджаном завершается процедура внутригосударственных согласований с целью подписания договора. Евразийская комиссия в рамках ЕАЭС также завершает свод всех внутригосударственных согласований», — заявил Пудов.

Речь о возможности граждан РФ, переехавших в эти страны, зачесть стаж работы в РФ и получать в связи с этим часть пенсии от российской стороны.

«Также ведутся переговоры — Бельгия, Люксембург, Уругвай, Венгрия, Южная Корея, Македония, Молдавия, Монголия, Португалия, Словения, Таджикистан, Турция и Япония», — отметил Пудов.