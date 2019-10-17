Ростов-на-Дону, 17 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В администрации Таганрога (Ростовская область) проходят обыски. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 17 октября.

Sledcom.ru Следственный комитет

Уточняется, что следователи совместно с сотрудниками УЭБиПК регионального управления МВД России устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, по подозрению в котором задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Обыски проходят также по месту жительства чиновника.