Москва, 17 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) предлагает провести ревизию международных договоров и соглашений, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«В целом, считаю, было бы полезным провести ревизию подписанных российской стороной международных соглашений и договоров с точки зрения соответствия внешнеполитической линии РФ в нынешней очень непростой ситуации в мире», — заявил Слуцкий.

Он также заверил, что комитет по международным делам в приоритетном порядке готов вынести на рассмотрение Госдумы внесенный президентом РФ законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

«Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене», — сказал парламентарий.