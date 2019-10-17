Горно-Алтайск, 17 октября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай остаются упавшие сюда фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей, стартовавших с Байконура. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил замминистра природных ресурсов Евгений Мунатов.

Vsatinet Обломки ступени ракеты

По его словам, это происходит несмотря на заключённое ещё в 2000 году соглашение между региональным правительством и «Роскосмосом», согласно которой обломки должны вывозиться.

«Этому соглашению уже 19 лет, его необходимо тщательно изучить и подготовить предложения по внесению изменений, в том числе, предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение», — прокомментировал ситуацию глава региона Олег Хорохордин.

По его словам, этим займётся межведомственная комиссия. Кроме того, она должна конкретизировать перечень населённых пунктов, попадающих в ареал районов падения.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Горного Алтая прошло совещание, посвящённое влиянию упавших обломков ракет на окружающую среду и здоровье местных жителей.

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