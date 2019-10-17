Симферополь, 17 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Виноградарство и виноделие — ведущая отрасль агропромышленного комплекса Крыма с богатой историей и давними традициями, в которой трудятся около 60% всех работников агропромышленного комплекса республики. Об этом на своей странице в Facebook 17 октября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Волков Александр Николаевич. Сбор винограда. 1956

«Наши вина — это всемирно известный и признанный бренд. Напомню, что в советские годы площади крымских виноградников достигали 100 тысяч гектаров и более. Наши производители собирали и перерабатывали сотни тысяч тонн винограда в год. И сегодня в отрасли, которая вносит существенный вклад в пополнение бюджета, трудятся около 60% всех работников АПК республики», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября депутаты Госдумы проголосовали против принятия в третьем, итоговом чтении законопроекта о развитии виноградарства и виноделия в РФ. Позже в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что его примут до конца 2019 года.