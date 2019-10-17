Москва, 17 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект о сроках наложения ареста на имущество в рамках уголовного производства в части гражданского иска правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предусматривается внесение изменения в часть вторую статьи 309 УПК, согласно которому срок ареста, наложенного для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество лица, не являющегося подсудимым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подсудимого, не может выходить за временные рамки уголовно-процессуальных отношений, связанных с расследованием и разрешением данного уголовного дела.

Законопроект внесен в Госдуму рамках постановления Конституционного суда. Он признал несоответствие части первой статьи 73, части первой статьи 299 и статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования данные нормы позволяют судам сохранять после вступления приговора в законную силу арест, наложенный в рамках производства по уголовному делу на имущество лица, не являющегося обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за свои действия, в целях обеспечения гражданского иска.