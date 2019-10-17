Москва, 17 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Для того чтобы в России соблюдались нормы охраны труда, нужно вывести рынок труда из тени, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году потери российской экономики по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда составили 1,67 трлн.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Это очень интересные данные, потому что до этого наши федеральные ведомства постоянно подчеркивали, что в России идёт довольно динамичный процесс снижения травматизма, — сказал Шеин. — Чтобы преодолеть эту ситуацию, надо выводить рынок труда из тени, потому что львиная доля рабочего класса, например строители, заняты без официального оформления трудовых договоров. Поэтому там нет никакой охраны труда, ни техники безопасности. Бизнес воспринимает оплату будущей пенсии людей как изъятие у него денег из кармана. Чтобы человек не получил в будущем пенсии, бизнесмены сегодня получают больше прибыли. Они просто воруют чьё-то будущее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего заместителя министра труда и занятости населения Российской Федерации Павла Кудюкина, ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в России, даёт работодателям возможность приукрашивать положение дел с той же вредностью на производстве. Кроме того, играет свою роль и слабость профсоюзов, которые могли бы заставить работодателей более активно заниматься улучшением условий труда и повышением его безопасности.