Воруют будущее — о рынке труда в РФ
Москва, 17 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Для того чтобы в России соблюдались нормы охраны труда, нужно вывести рынок труда из тени, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 17 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году потери российской экономики по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда составили 1,67 трлн.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего заместителя министра труда и занятости населения Российской Федерации Павла Кудюкина, ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в России, даёт работодателям возможность приукрашивать положение дел с той же вредностью на производстве. Кроме того, играет свою роль и слабость профсоюзов, которые могли бы заставить работодателей более активно заниматься улучшением условий труда и повышением его безопасности.