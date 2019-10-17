Москва, 17 октября, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Из более пяти тысяч свидетельств на получение жилья лишившимся крова после наводнения в Иркутской области профинансированы только около 26%. Эта информация стала поводом для критики властей Приангарья со стороны российского президента Владимира Путина. Накануне, 16 октября, он провёл заседание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает сайт Кремля.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

Обращаясь к губернатору Иркутской области Сергею Левченко, глава государства спросил:

«76 процентов от необходимого количества, из которых профинансировано 1360 (26 — от выданных). Это нормальные цифры, Вы считаете? Это по плану или все-таки этого недостаточно?»

Но отвечать стал вице-премьер правительства Виталий Мутко. Он пояснил Путину, что почти половина из нуждающихся в новом жилье не хотят переезжать и будут ждать строительства жилья в своих пострадавших от наводнения населённых пунктах.

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«По ним приняты решения: 12 тысяч мы оплачиваем аренду и освободили от налогов», — пояснил Мутко. Также он признался в том, что работа по капитальному ремонту пострадавшего жилья идёт слабо.

Глава государства согласился:

«1362 свидетельства на проведение капремонта, а это всего 50 процентов от общего количества».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация во многом повторилась.

Президент России уже трижды побывал в Приангарье и лично помогал пострадавшим. Совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке Владимир Путин провёл накануне, 16 октября. Обсуждали ход выполнения поручений главы государства по выплатам пострадавшим, строительству и капремонту жилья, подготовке к зиме.

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