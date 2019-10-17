Якутск, 17 октября, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Минприроды РФ призвало власти Красноярского края и Якутии принять меры по защите сокращающихся популяций северного оленя, вплоть до полного запрета охоты, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ведомства.

Правительство.янао.рф Северный олень

Читайте также: За сезон на Чукотке подготовят к забою более 10 тыс. оленей

Министр Дмитрий Кобылкин потребовал от губернаторов Александра Усса и Айсена Николаева срочно запретить добычу дикого северного оленя в районах, по которым проходят сезонные миграции.

С 2000 года наблюдается сокращение популяции оленей. Причинами процесса называют браконьерство, промышленный отстрел и отсутствие контроля за численностью волков.

Также сокращение популяции идёт из-за добычи самок в период миграции, срезки пантов, которая вызывает у животных болевой шок, и они гибнут.

Как сообщало ИА REGNUM, сельские хозяйства Чукотского автономного округа начали забой оленей для промышленного производства. В Анадырь отправлена первая партия оленины.