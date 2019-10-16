Анадырь, , 09:06 — REGNUM На Чукотке начался забой оленей в нескольких хозяйствах округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первую партию — 21,5 тонны оленины на теплоходе доставят с Эгвекинота в Анадырь к концу октября.

Всего на убой ушло 900 голов. По информации управления сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, всего к убою на Чукотке запланировано 10 975 голов.

Как сообщало ИА REGNUM, оленеводы Чукотского автономного округа получают тяжёлую технику.