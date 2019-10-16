Кишинёв, 17 октября, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Комиссия парламента Молдавии по внешней политике одобрила кандидатуры Даниелы Морарь на должность посла Молдавии при ЕС и Дмитрия Кройтора на должность молдавского посла в Турции. Как передает ИА REGNUM, Морарь ранее была госсекретарем МИД Молдавии, а Кройтор ранее был башканом (главой) Гагаузии и послом Молдавии в Швейцарии.

Флаг Молдавии

Теперь их кандидатуры должно утвердить правительство, после чего указы о назначении подпишет президент Игорь Додон.