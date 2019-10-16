Оттава, 16 октября, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Канадский орган по контролю за выборами Elections Canada не видит нарушения в том что бывший президент США Барак Обама призывает канадцев голосовать за партию премьер-министра Канады Джастина Трюдо, 16 октября передает агентство Reuters.

White House Барак Обама и Джастин Трюдо

«Это свобода слова… проблемой будет, если господин Обама начнет тратить деньги на кампанию господина Трюдо» , — заявил журналистам представитель Elections Canada Пьер Кадью.

Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября. Либеральная партия Трюдо может проиграть консерваторам Эндрю Шира.

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