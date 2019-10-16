Обама призвал канадцев голосовать за партию Трюдо
Вашингтон, 16 октября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Экс-президент США Барак Обама призвал граждан Канады поддержать на выборах Джастина Трюдо, 16 октября передает агентство Reuters.
The White House
Джастин Трюдо и Барак Обама. 2016
«Он трудолюбивый, эффективный лидер… миру нужно его прогрессивное лидерство, и я надеюсь, что наши соседи на севере поддержат его», — заявил Обама в «Твиттере».
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо может проиграть на предстоящих выборах консерваторам, потерять большинство и возможность избрать «своего» главу правительства.
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