Вашингтон, 16 октября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Экс-президент США Барак Обама призвал граждан Канады поддержать на выборах Джастина Трюдо, 16 октября передает агентство Reuters.

The White House Джастин Трюдо и Барак Обама. 2016

«Он трудолюбивый, эффективный лидер… миру нужно его прогрессивное лидерство, и я надеюсь, что наши соседи на севере поддержат его» , — заявил Обама в «Твиттере».

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо может проиграть на предстоящих выборах консерваторам, потерять большинство и возможность избрать «своего» главу правительства.

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