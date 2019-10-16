Берлин, 16 октября, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Известный немецкий политолог, писатель, автор нескольких книг о Путине и современной России, Александр Рар дал большое интервью ютуб-каналу #СЭЛФИ. Он, в частности, сказал:

Участники штурма Рейхстага (слева направо) К. Я.Самсонов, М. В.Кантария, М. А.Егоров, И. Я.Сьянов, С. А.Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года

«Пересмотр итогов Второй мировой войны в Европе состоялся. Европейский нарратив в том, что СССР приравнивается к гитлеровской Германии. Во всём виноват Сталин — считают в Германии. Войну начали Гитлер и Сталин. Для немцев это и удобно, выгодно. Они таким образом перекладывают с себя часть вины. Гитлер и Сталин — мерзавцы. Англичане и американцы — хорошие, победили.

Маленькие народы были принесены в жертву Сталину и сейчас, после падения Берлинской стены, должны быть поддержаны во всех своих начинаниях западными странами. Для Германии это способ искупить вину. И это жутко опасно, потому что ведёт к конфликту с Россией и к тому, что история становится оружием. Я вижу, как нарастает агрессия в Европе. Из этого может следовать война. Это почва для постоянных небольших конфликтов и прокси-войн. И Европа подходит к этому с односторонней моралью, нежеланием диалога, но с желанием навязывать свои ценности».