Вашингтон, 16 октября, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Военное ведомство США намерено заняться изучением вопроса о целесообразности дальнейшего использования и развития авианосного флота, сообщает 16 октября Defense News со ссылкой на заместителя главы Пентагона Майкла Гриффина.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Уточняется, что замглавы Пентагона прямо поставил вопрос обоснованности выделения средств на строительство авианосцев.

В частности, на пресс-конференции в Пентагоне Майкл Гриффин заявил, что средства стоило бы перенаправить на развитие других систем вооружения, например гиперзвуковых ракет.

По его словам, потенциальные противники США уже нашли способы бороться с авианосцами.

Оппоненты Гриффина заявляют, что массовое применение ракет вместо авиаударов, «например по территории Китая», может спровоцировать обмен ядерными ударами.

Исходя из этого они заявляют о сохранении важности авианосцев и их палубной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости резко увеличить численность обычных кораблей в составе ВМС страны для «восстановления» контроля США над Мировым океаном.