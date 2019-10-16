Екатеринбург, 16 октября, 2019, 19:03 — ИА Регнум. 11 регионов России являются лидерами по ремонту дорог. Об этом на совещании в Екатеринбурге заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Лидеры: Белгородская. Самарская, Владимирская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Тульская, Мурманская, Ульяновская области, Удмуртская и Чеченская республики», — сказал Дитрих.

Министр отметил, что в 83 субъектах России за 2019 год работы планировалось выполнить на 6,9 тыс. объектах. Уровень завершённости ремонтов составляет 99,26%. На 2020 год перешло 650 объектов.

К концу года отремонтировать планируется 6,5 тыс. км. региональных дорог. Это чуть больше, чем расстояние от Москвы до Читы.

«Город Улан-Удэ, который расположен от Москвы на расстоянии 5,6 тыс. км, мы уже «проехали», — сказал Дитрих. И добавил, что если к этим планам прибавить отремонтированные городские дороги, тоже ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», то можно уехать из Москвы до Читы и затем вернуться до Екатеринбурга.