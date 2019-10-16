Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 18:34 — ИА Регнум. С 25 октября 2019 года скоростные электропоезда «Ласточка» начнут ходить по маршруту Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное (Ленинградская область). Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка Ласточка

В данном направлении, где находятся популярные достопримечательности Карельского перешейка и дачные массивы, в настоящее время из Петербурга ходят обычные электрички.

С 25 октября ряд электропоездов будет заменен на составы «Ласточка», которые будут курсировать в составе семи вагонов, в ускоренном режиме, с остановками на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск.

Два маршрута «Ласточек» до Кузнечного и обратно будут ежедневными, еще два будут ходить по субботам и воскресеньям.

Маршрут Санкт-Петербург — Кузнечное станет уже 11-м для АО «СЗППК», на котором будут использоваться «Ласточки».

Как сообщалось, с 1 ноября 2019 года дополнительные «Ласточки» запустят по маршруту Санкт-Петербург — Псков в ночное время.