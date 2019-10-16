Душанбе, 16 октября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) обеспокоен ростом угрозы безопасности госграницы со стороны Афганистана. Об этом в нижней палате парламента Таджикистана заявил заместитель командующего погранвойсками ГКНБ страныАбдусаттор Шохиён во время ратифицирования соглашения о порядке формирования и применения совместных групп экспертов пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств-участников СНГ.

Афганистан

По словам Шохиёна, ситуация осложняется с каждым днём, и вероятность прорыва государственной границы преступными, а также террористическими группировками или контрабандистами уже в скором времени усилится.

Причиной тому представитель пограничных войск Таджикистана называет столкновения между правительственными силами Афганистана с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, что приводит к незащищённости государственных рубежей со стороны Афганистана. Кроме того, Шохиён отметил, что террористические группировки заинтересовались степенью защиты госграницы Таджикистана и изучают её при помощи современных технологий.

Заместитель начальника погранвойск ГКНБ страны акцентировал, что для предотвращения опасных последствий и обеспечения безопасности региона необходимо объединить усилия стран СНГ.