Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Градозащитники в Петербурге обнародовали собственный перевод отчета совместной миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС, которая побывала в городе в марте 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM. В отчете говорится, что «универсальная ценность объекта находится под угрозой», так как «неуместное новое строительство» продолжается.

Екатерина Борисова Чесменский дворец

Депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Алексей Ковалев заявил, что в Смольный этот отчет прислали уже давно, но власти не посчитали нужным обеспечить его огласку.

«Надо заставить их признаться, что такой документ они получили. Они же молчат, что он уже получен в сентябре как минимум, даже раньше, в августе. Они все это получили и молчат», — возмутился парламентарий. «Сегодня наша задача, чтобы они не могли скрыть существование этого документа», — добавил депутат. Далее необходимо внести необходимые поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствии с рекомендациями миссии ЮНЕСКО.

В отчете говорится, в частности, о жилом комплексе «Планетоград», который возводится рядом с Пулковской обсерваторией, о парке Александрино, о Чесменском дворце, рядом с которым тоже идет стройка, и других объектах.

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Миссия отмечает, что некоторые вопросы, которые были затронуты еще в 2013 году, все еще не решены. Например, статус достопримечательного места компоненты объекта — Петербурга и связанной с ним группы памятников — не получили, правовой статус буферных зон вокруг объекта всемирного наследия не определен, нет полноценной системы управления всем объектом. Кроме того, оценки воздействия нового строительства на наследие в Петербурге выполняются за счет застройщика, а это противоречит позиции ЮНЕСКО.

Не решен вопрос улучшения архитектурного качества проектов нового строительства в границах Петербурга. «Чтобы поспособствовать этому, главного архитектора Санкт-Петербурга пригласили на встречу с совместной миссией ЮНЕСКО/ИКОМОС, однако он отклонил приглашение», — говорится в отчете.

Центр всемирного наследия по-прежнему не информируют о любых новых строительствах или реставрациях, которые могут повлиять на целостность объекта всемирного наследия.

«Миссия отмечает, что в Центр всемирного наследия не было сообщено ни об одном из запланированных или реализуемых проектов вплоть до момента, когда в феврале 2018 года, после получения информации от третьих лиц, государству-участнику был направлен формальный запрос», — написано в отчете.

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