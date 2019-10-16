Душанбе, 16 октября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Под амнистию в честь 25-летия принятия конституции Таджикистана попадут 20 тысяч подозреваемых, подсудимых, и осуждённых. Соответствующий проект закона «Об амнистии» предложил на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижней палаты парламента) страны президентЭмомали Рахмон.

kremlin.ru Эмомали Рахмон

Согласно проекту закона, от отбывания наказания будут освобождены свыше трёх тысяч человек, более пяти тысяч человек освобождаются от наказаний, не предусматривающих заключение под стражу. Для большинства подпавших под амнистию, сокращается срок лишения свободы. Кроме того, независимо от назначенного судом срока, от заключения освобождаются несколько групп граждан. Это женщины, несовершеннолетние, мужчины старше 55 лет, инвалиды, тяжелобольные, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий на территории других государств, ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, таджикистанцы, награждённые госнаградами и иностранные граждане.

Кроме того, вне зависимости от вида назначенного судом наказания, полностью от него освобождаются лица, совершившие преступления по неосторожности.

Пресс-служба главы государства обращает внимание на расширение групп лиц, подпадающих под амнистию.

Напомним, что последняя амнистия в стране проводилась в августе 2016 года, приуроченная к 25-летию независимости Таджикистана. Она коснулась более 12 тысяч человек.