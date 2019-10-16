Санкт-Петербург, 16 октября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области подвергли резкой критике проект реформы общественного транспорта Санкт-Петербурга в той его части, которая касается автобусных маршрутов на стыке города и области. По мнению областных чиновников, предложения Смольного негативно отразятся на жителях обоих регионов. В Ленобласти готовы дойти до суда, чтобы сохранить привычные маршруты.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

Как сообщали СМИ, комитет по транспорту Санкт-Петербурга обнародовал проект новой маршрутной сети. В частности, предлагается изменить трассировку 60 маршрутов, закрыть 271 коммерческий маршрут, запустив 97 новых «социальных» маршрутов. Окончательное решение по новой маршрутной сети должно быть принято до конца 2019 года.

Ознакомившийся с городским проектом начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов высказал возмущение тем фактом, что документом предлагается с лета 2020 года отменить 29 автобусных маршрутов, которые курсируют между поселениями Ленобласти и Петербургом. В их числе — коммерческие автобусы до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форносово.

«Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации», — заявил Постовалов.

Он отметил, что власти Ленобласти продолжат диалог с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, согласно которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть.

«Мы не исключаем возможности рассмотрения в суде в случае нарушения условий данного соглашения со стороны комитета по транспорту Санкт-Петербурга», — предупредил Постовалов.

Он также отметил, что если отмена городских маршрутов, связывающих Петербург и Ленинградскую область, все же произойдет, власти Ленобласти могут стать заказчиком ряда отменяемых городом автобусов.

Но только при условии, что конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или, к примеру, остановки трамвая «Чижик», работающего в Красногвардейском районе.

«Цель «автобусной» реформы должна состоять в улучшении качества транспортного обслуживания людей, а не в создании дополнительных препятствий по пути от дома до работы», — подчеркнул Павел Постовалов.