Екатеринбург, 16 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет проводиться анализ эффективности использования новых технологий, материалов и технологических решений при ремонте и строительстве дорог. Соответствующее соглашение подписано сегодня, 16 октября, в Екатеринбурге в рамках проведения международной выставки «Дорога-2019»: подписи поставили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор Российского дорожного научно-исследовательского института Алексей Варятченко. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Пресс-служба ульяновского губернатора Подписание соглашения

Сергей Морозов отметил, что «главная цель нашего партнёрства — успешная реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно не только дорожное строительство, но и качество, чтобы дороги «служили максимально долго». Губернатор подчёркивает, что технологии развиваются, поэтому необходимы «лучшие практики и научная поддержка со стороны федеральных экспертов». По его словам, совместно с РосдорНИИ регион будет работать «над внедрением передовых новшеств при ремонте и строительстве дорог».

«Научный институт проводит контроль на всех этапах выполнения дорожных работ. Соглашение с Ульяновской областью предусматривает анализ эффективности применения новых технологий, материалов, технологических решений, а также мониторинг динамики изменения эксплуатационного состояния новых участков», — сообщил Сергей Морозов.

Кроме того, РосдорНИИ будет помогать определять «оптимальный формат реализации контрактов жизненного цикла» и окажет содействие в разработке региональных дорожных программ с применением новых технологий. Также запланировано обучение ульяновских специалистов дорожного хозяйства.

Отметим, международная специализированная выставка «Дорога» — крупнейшее мероприятие дорожной отрасли. В этом году она проходит с 16 по 18 октября в Екатеринбурге в преддверии Дня работников дорожного хозяйства. В выставке принимают участие около 250 компаний из 50 регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии. Всего запланировано более 30 мероприятий, при этом особое внимание будет уделено старту национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Организаторами выставки выступают Федеральное дорожное агентство совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и государственной компанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Минтранса России. Ежегодно участниками являются более 140 государственных учреждений и свыше 200 компаний из России и стран зарубежья.