Минск, 16 октября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. ВВП Белоруссии по итогам января-сентября 2019 года вырос на 1%, а без учёта товаров нефтяной группы — на 0,9%. Об этом 15 октября на правительственном совещании заявил председатель белорусского совминаСергей Румас.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров — 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», — цитирует Румаса пресс-служба совмина.

По словам Румаса, товарный экспорт за 9 месяцев упал на 3,1% к прошлогоднему уровню. При этом из 57-ми в 37-ми загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15-ти — второй год подряд, в связи с чем премьер-министр подверг критике главу МИД Владимира Макея: «По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа».

Доля ЕАЭС в белорусской торговле выросла, а Евросоюза — сократилась. По мнению белорусского премьера, повлияла ситуация с российской нефтью, однако это не единственная причина, которая мешает отчитаться о выполнении поставленной Александром Лукашенко цели по диверсификации экспорта.

«Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства», — поставил риторический вопрос глава правительства Белоруссии.

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